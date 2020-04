Emissoras arrecadam toneladas de alimentos em ‘pedágio solidário’

As emissoras ‘TV Com Canal 22’ e ‘Rádio Interativa FM’ se juntaram para minimizar a fome de centenas de famílias da cidade, agravada nos últimos dias com o período de pandemia e desaquecimento da economia.

Neste sábado, dia 11, das 9 às 16 horas, as emissoras organizaram um ‘Pedágio Solidário’ na rua Piratininga, na vila Santa Cecília, em frente a sede da emissora de TV.

Dezenas de pessoas atenderam ao apelo feito por comerciantes e personalidades da cidade, que gravaram vídeo e publicaram nas redes sociais fazendo um convite para participarem.

Foram muitos veículos passando pelo ‘pedágio’ e seus condutores e passageiros entregando alimentos não perecíveis.

Ao final do dia, os organizadores acreditam ter arrecadado quase três toneladas de produtos alimentícios a serem repassados ao Fundo Social de Solidariedade, responsável pela distribuição às famílias carentes cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência Social.

“É o momento de cada um fazer sua parte e dar sua contribuição”, comentou Fernando Pasquareli, da TV Com.

Giovane de Souza, da Rádio Interativa FM, fez questão de enfatizar o apoio irrestrito do diretor da emissora, Heliton Jaime. “A empresa ofereceu toda sua estrutura e envolveu seus profissionais para divulgar e participar desse evento com uma finalidade social”, agradeceu Giovane Souza.

Organizadores comemoram resultado do ‘Pedágio Solidário’