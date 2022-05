Em nova derrota do prefeito, Câmara rejeita empréstimos de R$ 19 milhões

Em sessão tumultuada, realizada na noite desta segunda-feira, dia 30 de maio, a Câmara dos vereadores rejeitou dois projetos de autoria do prefeito José Aparecido Fernandes, do PDT, que endividariam o município nas próximas décadas.

O prefeito pretendia conseguir autorização do Legislativo para emprestar R$ 19 milhões, que seriam pagos somente a partir da próxima gestão.

Como havia sinalizado o JSOL –Jornal da Segunda On Line-, em reportagem publicada na sexta-feira, dia 27 de maio, com a Câmara dividida, a decisão poderia acabar ficando com o presidente do Legislativo, o delegado Luiz Antônio Ramão.

Após o esperado empate em sete votos, Ramão votou ‘não’ e os projetos foram rejeitados, para decepção do prefeito, que compareceu à sessão (foto) junto com o seu vice, Aref Sabeh, alguns comissionados na Prefeitura e várias pessoas interessadas na aprovação das proposituras.

G7 – Como antecipou o JS, os empréstimos tiveram os votos favoráveis do grupo conhecido como G7, formado por: Fernando Vieira (PSDB), Tenente Gênova (União Brasil), Douglas Azevedo (Solidariedade), Pastor Edinho (PDT), Carlinhos ‘Zé Gotinha’ (Republicanos), Pastor Nivaldo (Republicanos) e Rogério Nascimento (PL).

Já o agrupamento independente é composto por oito vereadores, que votaram contra. São eles: Fernando Sirchia, Vinícius Símili e Alexandre ‘Cachorrão’ (todos do PDT), Fabinho ‘Alerta Verbal’ (PSD), Gerson Alves (PTB), Jonas Campos (Republicanos), Viviane Del Massa (PP) e o presidente da Câmara, Delegado Ramão (PSD).

Prefeito acompanhou a sessão em que foi derrotado

Reprodução TV Câmara