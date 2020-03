Em nova atualização, Assis mantém 35 casos suspeitos de COVID-19

A Secretaria Municipal da Saúde divulgou a mais nova atualização dos registros de casos do COVID-19 na cidade.

Por volta das 17 horas desta terça-feira, dia 24 de março, o Boletim Epidemiológico anunciou os mesmos 35 casos suspeitos de coronavírus que haviam sido divulgados às 8 horas da manhã.

Continuam os dois mesmos pacientes internados em unidades hospitalares.

Um total de 31 pessoas continua em isolamento domiciliar.

Dez novas amostras foram coletadas.

Dos exames encaminhados anteriormente um deles retornou e foi considerado negativo.

ASSEPSIA – A SABESP -Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo-, com apoio de trabalhadores da Prefeitura Municipal de Assis, realizou na tarde desta terça-feira, na praça Symphrônio Alves dos Santos, entre a Santa Casa de Misericórdia de Assis e Hospital Regional, um trabalho de assepsia no solo.