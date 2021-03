Em nova ação solidária, V.O. arrecada ovos de páscoa e leite

Tempos de distanciamento social não impedem a solidariedade.

Pelo menos na Escola de Samba Unidos da Vila Operária, que iniciou uma nova ação social. Desta vez, os sambistas pretendem ajudar as famílias amparadas pelo CAPSA -Círculo dos Amigos dos Pobres do Pão de Santo Antônio-, entidade que funciona no mesmo bairro da agremiação.

Em razão das dificuldades financeiras e das medidas de controle na crise sanitária, muitas instituições têm interrompido ou suspendido seus projetos. É o caso do CAPSA, que precisou suspender a distribuição de pães e do tradicional ‘sopão’, que acontecia todas as tardes de terça-feira, em sua sede.

Se aproximando do período de Páscoa, data que o calendário cristão celebra a partilha, a Escola de Samba Unidos da Vila Operária decidiu promover uma ação visando arrecadar e repassar ovos de chocolate e leite para a entidade distribuir às dezenas de famílias assistidas.

As doações, que também podem ser em espécie, podem ser feitas diretamente na sede da entidade, na rua Espírito Santo, próximo à praça São Benedito, no período da tarde, das 14 às 17 horas, ou com diretores da escola de samba.

Em razão da pandemia do novo coronavírus e o risco de contágio com aglomeração, a agremiação carnavalesca disponibiliza três números de telefone para que a pessoa interessada em fazer a doação possa entrar em contato e combinar um local para proceder a entrega. Os telefones são: 3321-5821 (das 14 às 17 horas), 3324-6554 ou ainda 99731-4055.

V.O. promove ‘Páscoa Solidária’ no CAPSA