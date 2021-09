Em jogo equilibrado, Assisense perde para o líder XV de Jaú e deixa o G-3

Em partida equilibrada, com chances de gol para ambos os lados, o Atlético Assisense acabou sendo superado pelo líder XV de Novembro de Jaú na tarde desta quarta-feira, dia 15 de setembro, no estádio Tonicão, em Assis.

“Foi um castigo para o time que atacou mais e teve chances de vencer”, resumiu o comentarista da Rádio FEMA, Vander Luís, que assistiu a partida no estádio.

A derrota tirou o ‘Falcão do Vale’ do G-3, grupo dos três classificados do Grupo 2 para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série B.

O atacante Lukaku teve uma grande oportunidade de abrir o placar para o ‘Falcão do Vale’, mas quem marcou o único gol do jogo foi Leonardo, aos 44 minutos do segundo tempo, garantindo a vitória e a classificação antecipada do ‘Galo da Comarca’.

O ‘Falcão do Vale’, do treinador Paulo César ‘PC’, jogou com: João ‘Pantaneiro’; Pedro Allan, Thiago Valú, Matheus e Marcelo; Viturino, Thiago Garcia, Jonathan e Luiz Carlos, Lukaku e Thiago Filipe. Entraram depois: Lucas Borges, Keizon, Renato e Ibrahima.

Na próxima rodada, o Assisense terá o clássico contra o motivado VOCEM. O confronto está marcado para domingo, às 10 horas, no estádio Tonicão.

A derrota do Assisense para o XV de Jaú e a vitória do Grêmio Prudente diante da Santacruzense, mudaram a zona de classificação do Grupo 2.

XV de Jaú e VOCEM, ocupando as duas primeiras posições, têm ‘gordura para queimar’ e já começam a pensar na próxima etapa da competição, que será eliminatória.

A briga pela terceira posição está acirrada entre os demais quatro clubes do grupo e deve se estender até a última rodada.

O Grêmio Prudente, com a vitória no Prudentão, chegou aos 8 pontos, ultrapassando o Assisense, que permanece com 7.

Esportiva Santacruzense e Osvaldo Cruz, com 5 pontos, precisam se reabilitar para ainda terem chances de avançar.

RODADA

Assisense 0 x 1 XV de Jaú

Grêmio Prudente 1 x 0 Santacruzense

Osvaldo Cruz 2 x 3 VOCEM

CLASSIFICAÇÃO

XV de Jaú – 19 pontos

VOCEM – 14 pontos

Grêmio Prudente – 08 pontos

Assisense – 07 pontos

Santacruzense – 05 pontos

Osvaldo Cruz – 05 pontos

Assisense recebeu o XV de Jaú no estádio Tonicão

Imagem: Arquivo