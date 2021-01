Em consenso, prefeito de Echaporã é eleito presidente do CIVAP

Com a participação de 24 dos 37 prefeitos de cidades que compõem o CIVAP -Consórcio Intermunicipal do Vale Paranapanema-, na tarde desta quarta-feira, dia 6 de janeiro, foi eleita a nova diretoria do órgão. Com apenas uma chapa inscrita, a eleição ocorreu ‘por consenso’, explicou a diretora executiva Ida Franzoso.

O prefeito reeleito de Echaporã, Luis Gustavo Evangelista (MDB), foi eleito presidente do consórcio, tendo como vice-presidente o prefeito reeleito de Assis, José Aparecido Fernandes (PDT), como tesoureiro Murilo Nóbrega Campos(DEM), do Iepê, e secretário o prefeito de Ibirarema, José Benedito ‘Camachinho’ (PSD).

Em entrevista ao programa Acorda Assis, na manhã desta quinta-feira, Gustavo Evangelista disse que as expectativas para a gestão são “as melhores possíveis”.

O novo presidente informou que a meta inicial é se reunir com todos os prefeitos eleitos e reeleitos e destacar a importância do órgão na construção coletiva para o enfrentamento dos problemas comuns.

Gustavo Evangelista comentou ser importante o consórcio iniciar uma discussão política visando as eleições de 2022 e a possibilidade de a região ter candidatura própria à Assembleia Legislativa.

Nova diretoria do CIVAP

Imagem: Assessoria CIVAP