Em 20 dias de janeiro, Assis atinge maior média de casos na pandemia

Em apenas 20 dias deste mês de janeiro, Assis já ultrapassou a média de novos casos de COVID-19 registrada desde o início da pandemia, em março de 2020.

De acordo com um levantamento feito pelo Jornal da Segunda, baseado somente em números apresentados nos boletins oficiais da Secretaria Municipal da Saúde, a cidade registrou 698 novos casos do novo coronavírus nos 20 primeiros dias de 2021, ultrapassando os 31 dias de dezembro, que tinha, até então, a maior marca, com 647 registros.

Pelo levantamento do J.S., o mês de janeiro lidera o triste ranking do maior número de casos ‘positivos’, ao apresentar uma média diária de 34,9 registros, seguido de dezembro, com média de 20,8, e, em terceiro, o mês de julho de 2020, com 15,4 casos diários.

Segundo o estudo, o mês de dezembro registra, até o momento, o maior número de óbitos. Foram nove mortes confirmadas. Janeiro, em 20 dias, já atingiu um total de oito óbitos, superando julho, quando sete pessoas perderam a vida por complicações decorrentes do novo coronavírus.

BOLETIM – De acordo com o novo boletim oficial, divulgado pela Secretaria da Saúde, nesta quarta-feira, dia 20 de janeiro, 50 pessoas estavam internadas nas unidades hospitalares de Assis, sendo 26 moradores na cidade e 24 da região.

Do total de assisenses hospitalizados, dez estavam em leitos de UTI -quatro mulheres e seis homens- e 16 eram atendidos em enfermarias, sendo seis mulheres e 10 homens.

Das 15.365 notificações desde o início da pandemia, 10.529 resultados foram descartados ou ‘negativos’.

Nesta quarta-feira, 191 pessoas aguardavam o resultado de exames encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz, enquanto outros 1.322 aguardam ‘investigação ou encerramento de caso’.

“Entre as medidas que devem ser adotadas para evitar a transmissão do Coronavírus estão manter todos os protocolos de higiene, ficar em casa, se possível, e usar máscaras ao sair de suas residências, medida já obrigatória em todo o estado de São Paulo e no município de Assis”, ressalta a Secretaria Municipal da Saúde.

Estudo feito pelo J.A. mostra evolução dos casos e óbitos