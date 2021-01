Em 13 dias de 2021, cruzamento registra três acidentes

Comerciantes situados no centro de Assis, nas imediações do cruzamento das ruas Ângelo Bertoncine e Floriano Peixoto, continuam esperando alguma medida prática do Departamento Municipal de Trânsito para acabar ou diminuir o registro de acidentes naquele local.

No curto período de 13 dias deste ano de 2021, os comerciantes fotografaram três acidentes na mesma esquina. “Por sorte, foram somente danos materiais nos veículos envolvidos. Ninguém se feriu”, contou um dos empresários, que não esconde sua insatisfação: “Precisaremos ter vítimas feridas para que providências sejam tomadas?”, questionou.

No início da tarde desta quarta-feira, dia 13 de janeiro, o acidente envolveu um veículo Fiat Palio, que transitava na rua Ângelo Bertoncine, e um Chevrolet, modelo Corsa, que estava na rua Floriano Peixoto.

Terceiro acidente no mesmo cruzamento em 2021