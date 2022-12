Eleitos Conselhos de Administração e Fiscal do Assis Tênis Clube

Estão concluídas as eleições no Assis Tênis Clube.

Pouco antes das 21 horas deste sábado, dia 10 de dezembro, foram anunciados os números finais da eleição para a Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

Acompanhe os números da votação para o Conselho de Administração:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: Marcos Aurélio Góes – 302 votos

Presidente: Nivaldo Poppi – 239 votos

Presidente: Manuel Segarra Cifre – 112 votos

Brancos e nulos – 36 votos

Total – 754 votos

Veja como será composto o novo Conselho de Administração do Assis Tênis Clube nos próximos quatro anos.

Presidente: Marcos Aurélio Góes

Vice-presidente: Adriano José Della Libera

1º secretário: Sílvio Aparecido Alevato

2º secretário: Marcelo Dorácio Mendes

Luciano Soares Bergonso, Carlos Eduardo Gonçalves de Moraes, Cleomenes José Santana, Abílio Nogueira Duarte Neto e Ricardo Nazareno Nogueira Alves.

Suplentes: Luiz Carlos Perez Júnior, Jesualdo Eduardo de Almeida Júnior, Júlio César da Silva e Rodrigo Gialluisi Noronha.

Acompanhe os números da votação para o Conselho Fiscal:

CONSELHO FISCAL

Presidente: João Paulo da Silva Moraes – 308 votos

Presidente: Paulo César Idalgo Martinez Marques – 221 votos

Presidente: Wilson José Godinho – 184 votos

Brancos e nulos – 35 votos

Total – 754 votos

Com esses resultados, veja quem serão os novos membros do Conselho Fiscal do Assis Tênis Clube.

Presidente: João Paulo da Silva Moraes

Vice-presidente: Alexandre Serezani

Secretário: Fernando Kitzmann Tronco

Suplentes: Márcio Baptista Freitas e Cláudia Cristina Bueno Franco

Acompanhe os resultados finais da eleição para Diretoria Executiva:

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente: Maurício Dorácio Mendes – 329 votos

Presidente: José Cláudio Benelli – 233 votos

Presidente: José Roberto Messias – 159 votos

Nulos: 33 votos

Total – 754 votos

Com esses resultados, veja quem serão os novos membros da Diretoria Executiva do Assis Tênis Clube.

NOVA DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente: Maurício Dorácio Mendes

Vice-Presidente: Ronei Alexandre Granero

1º secretário: Basílio Barchi Júnior

2º secretário: João Luiz Arlindo Fabosi

Diretor social: Daniel Israel de Anchieta Ramos

Diretor social: Sebastião Júlio Rodrigues Júnior