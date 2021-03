Dupla ‘sem dinheiro’ pra pagar pedágio é presa pela PM com 10 kg de maconha

Dois jovens, de 21 e 17 anos de idade, foram surpreendidos pela Polícia Militar envolvidos no tráfico de drogas, na madrugada desta terça-feira, dia 2 de março. Eles estavam num veículo estacionado na rodovia Raposo Tavares. O motorista alegou ‘não ter dinheiro pra pagar’ o pedágio.

A ocorrência, com participação da Força Tática do Batalhão da Polícia Militar de Assis, foi registrada por volta das três horas da madrugada, no km 488 da SP-270, território do município de Paraguaçu Paulista.

A equipe policial realizava patrulhamento nas rodovias quando, próximo à cidade de Maracaí, avistou um veículo Ford Ka, preto, placas de Assis, parado na pista com dois ocupantes em seu interior.

Questionados pelos militares durante a abordagem, eles confessaram que transportavam cerca de 10 quilos de maconha, mas que haviam escondido a droga no lado oposto da pista, próximo à alça de acesso de retorno. A dupla indicou o local aos policiais, onde foi encontrada uma sacola com dez tijolos do entorpecente.

O motorista, de 21 anos, disse ter estacionado o veículo naquele local por ‘não ter dinheiro para pagar o pedágio’. Ele alegou ter recebido um telefonema no período da tarde para buscar a droga em Presidente Epitácio e entregar em Assis. Pelo ‘serviço’, ele tinha a promessa de receber R$ 5 mil.

O passageiro do carro, adolescente de 17 anos, justificou ter escondido a maconha do outro lado da rodovia “para não ser surpreendido pela polícia com a droga”.

Os dois ocupantes do veículo receberam voz de prisão, sendo conduzidos à Delegacia de Polícia, onde foram interrogados, autuados em flagrante e encaminhados para a Cadeia de Lutécia, onde permanecerão à disposição da Justiça.

O veículo e a droga, com peso total de nove quilos e 950 gramas, foram apreendidos.

Droga estava escondida na beira da pista

Imagem: Polícia Militar