Dupla que amordaçou vítima durante roubo é detida pela PM

Duas pessoas -um adolescente e outro maior de idade- foram detidas em flagrante pela Polícia Militar após amordaçarem uma vítima durante assalto registrado na manhã desta terça-feira, dia 9 de fevereiro.

Segundo comunicado do 32º Batalhão da Polícia Militar do Interior, com sede em Assis, o crime ocorreu por volta das 6h30 da terça-feira, numa residência situada na rua Presidente Castelo Branco, na vizinha cidade de Campos Novos Paulista.

O Centro de Operações da Polícia Militar -COPOM- recebeu a denúncia do roubo por e acionou a equipe que atua naquele município.

Chegando ao local do crime, os policiais foram informados pela vítima que dois homens, usando camisetas amarradas na cabeça para esconderem a fisionomia, entraram em sua residência e, armados com um revólver e uma faca anunciaram o assalto.

Após a vítima ser amordaçada com uma fita crepe, para não conseguir gritar por socorro, os ladrões reviraram a casa à procura de objetos de valor e dinheiro.

Tudo que puderam carregar, os criminosos colocaram no interior do veículo da vítima, que estava na garagem. No entanto, ao tentarem fugir, eles perderam o controle da direção e colidiram no portão da residência.

Com o veículo danificado, a dupla decidiu fugir a pé, levando dois aparelhos de telefone celular e uma quantia em dinheiro.

Com base nas características dos assaltantes, transmitidas pela vítima, os policiais iniciaram um patrulhamento pela cidade e, em poucos minutos, encontraram um adolescente em atitude suspeita.

Durante a revista pessoal, a equipe policial encontrou uma quantia de dinheiro com o adolescente, que não soube explicar sua procedência. Imediatamente, ele foi apreendido e conduzido à Delegacia de Polícia.

Logo depois, os mesmos policiais encontraram o segundo suspeito, que apresentava as mesmas características apontadas pela vítima. Ele também não soube explicar a origem do dinheiro que carregava e recebeu voz de prisão.

Os dois telefones celulares não foram localizados.

Na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu os dois suspeitos como sendo autores do assalto à sua residência.

Os produtos que estavam no interior do carro foram devolvidos à vítima após a Polícia Científica periciar o local.

Os dois rapazes, após serem interrogados, foram levados para a Cadeia de Lutécia, onde aguardarão manifestação da Justiça.

Produtos recuperados do assalto à residência

Imagem: Polícia Militar