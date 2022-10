Duas mulheres morrem em colisão frontal na SP-333

Colisão frontal aconteceu na SP-333

Imagem: Repórter Sidney Fernandes

Um grave acidente na rodovia Miguel Jubran, no município de Tarumã, resultou na morte de duas mulheres e deixou um homem gravemente ferido.

Pouco antes das 9 horas da manhã desta sexta-feira, dia 14 de outubro, aconteceu uma colisão frontal no km 419 da SP-333, próximo ao pontilhão que dá acesso à Usina Nova América, envolvendo dois veículos: um veículo Honda Fit, preto, e uma pick up Fiat Strada, branca.

O motorista do Fiat Strada, Marlon Correia Ferreira, de 33 anos, sofreu ferimentos graves e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento ‘Ruy Silva’, mas foi transferido ao pronto-socorro do Hospital Regional de Assis. Sua passageira, Priscilla Tiezzi Fernandes, de 29 anos, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local.

Os ocupantes do Fiat Strada são moradores de Assis e seguiam para uma empresa em Tarumã.

A condutora do Honda Fit, Allana Castro dos Santos, de 31 anos, ficou presa nas ferragens e foi resgatada por equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Entrevias.

Com gravíssimos ferimentos, segundo o repórter Sidney Fernandes, que esteve no local, ela foi ao removida ao pronto-socorro do Hospital Regional de Assis, onde não resistiu e morreu por volta das 16 horas.

Um cãozinho que estava no carro de Allana foi resgatado com vida e ficou aos cuidados de um profissional veterinário, mas também não resistiu e morreu, horas após o acidente.

A condutora do Honda Fit vinha de Assaí, no estado do Paraná, e tinha como destino o município de Bebedouro, em São Paulo.

Chovia fraco no momento do acidente e a pista molhada pode ter contribuído para o acidente. Não há mureta dividindo as quatro pistas, sendo duas em cada sentido.

No entanto, as causas da colisão frontal serão apuradas pela Polícia Civil, que registrou a ocorrência e instaurou inquérito.

A Polícia Científica periciou o local.

Priscilla será sepultada em Assis

DESPEDIDAS – O corpo de Priscilla Tiezzi Fernandes, de 29 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10h30. O sepultamento está marcado para às 11 horas, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Allana trabalhava em Maringá, mas deve ser sepultada em Assaí-PR

A motorista do Honda Fit, Allana Castro dos Santos, que trabalhava em Maringá, morava em Assaí, no Paraná, onde deve ser velada e sepultada.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!