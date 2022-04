Domingo de decisão no futebol em Pedrinhas e Cruzália

Este domingo, dia 3 de abril, será marcado por decisões no futebol amador da região.

VETERANOS – No período da manhã, às 9 horas, no estádio Pedro Costa Filho, em Pedrinhas Paulista, Vila Nova de Assis e CAP Júnior, de Pedrinhas, decidirão o Campeonato Regional de Veteranos, para atletas com mais de 40 anos.

Na semifinal, o time de Assis goleou o João Ramalho por 4 a 0, enquanto a equipe pedrinhense superou a Auto Elétrica Dinâmica Petão, de Assis, nas penalidades máximas, após um empate no tempo normal em 1 a 1.

Vila Nova de Assis decidirá o título

VARZEANO – Às 15 horas, no estádio municipal Gentil Vidotti, em Cruzália, fazendo parte da programação do aniversário da cidade, será decidido o título do Campeonato Varzeano Regional.

A final reunirá o Golden Boys de Tarumã e o Napoli de Assis.

Na semifinal, o time de Assis passou pelo Red Bull de Pedrinhas Paulista por 4 a 1.

Já a equipe tarumãense venceu o Suzuki de Rancharia nas penalidades máximas, após o empate em 2 a 2 no tempo normal.

Napoli de Assis tenta o título em Cruzália