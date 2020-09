Dois sepultamentos em Assis neste sábado

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 19 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 14h30, será sepultada a senhora Sílvia Bernardino de Oliveira, de 78 anos de idade, que morava na rua Joaquim Galvão de França, na vila Palhares. O velório acontece na Catedral de Assis, de onde sairá o féretro às 14 horas.

Márcio Antônio Faria, de 49 anos, morador da rua Capitão Garcez, no bairro Leblon, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, mas a família ainda não definiu o horário do sepultamento.

O corpo do senhor João Egídio Barbosa, de 77 anos, que morava na rua Marconi, na vila Rodrigues, foi transladado para Londrina, onde será velado e sepultado.

A senhora Luíza Cardoso, de 86 anos, moradora da avenida Rui Barbosa, em Assis, será levada para a cidade de Florínea, onde acontecerá o velório e sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!