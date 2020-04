Dois sepultamentos em Assis neste sábado, dia 25 de abril

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 25 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Alcides Bibiano Borges, de 63 anos de idade, que morava na rua Capivari, na vila Nova Florínea. O velório acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional de Assis.

No período da tarde, às 16 horas, acontecerá o sepultamento do professor de história Júnior Conceição Sampaio, de 32 anos de idade, que morreu durante a execução de um trabalho de eletricidade numa clínica localizada na avenida Nove de Julho, na tarde desta sexta-feira. Ele chegou a ser socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e teve o óbito confirmado na UPA do Jardim Aeroporto. O corpo está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

Na cidade de Paraguaçu Paulista, às 11 horas, será sepultada a senhora Marlene Mota Domingues, de 84 anos, que morava na rua dos Paivas. O corpo está no Velório Municipal para as últimas despedidas.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!