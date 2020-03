Dois sepultamentos em Assis neste sábado, dia 21 de março

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 21 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O ferroviário aposentado José Silvério Sima, o ‘Verito’, de 56 anos, que morava na rua João Maldonado, na vila Xavier, onde foi encontrado morto, será sepultado no período da manhã. A família decidiu não realizar velório. Assim que a documentação for providenciada pelo Cartório de Registro, o corpo será levado do Instituto Médico Legal para a sepultura.

A senhora Duartina de Oliveira, de 86 anos, que era abrigada no Asilo São Vicente de Paulo, será sepultada no período da manhã, também sem realização de velório.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!