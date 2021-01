Dois sepultamentos em Assis neste sábado

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 9 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã acontece o sepultamento da servidora municipal Rosilene Nunes Cardoso, de 46 anos de idade, que morava em Cândido Mota e trabalhava como enfermeira no Estratégia Saúde da Família ‘Vitória’, em Assis. Ela estava internada na Santa Casa de Paraguaçu Paulista, vítima do novo coronavírus.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada Valdirene Barbosa Justo Coutinho, que está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10h30.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!