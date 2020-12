Dois sepultamentos em Assis neste sábado

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 12 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde será sepultado o senhor Francisco Rodrigues, de 87 anos, que está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.

Às 15 horas haverá o sepultamento do senhor Orídio Blefari, de 85 anos, que morava na rua Montes Claros, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30.

A senhora Ivone Nogueira de Souza, de 87 anos, está sendo velada na sala 2 do centro Funerário São Vicente. No período da manhã, às 10h30, o corpo será levado para a cidade de Platina, onde acontecerá o sepultamento.

Em Cândido Mota, no período da manhã, será sepultado o jovem Renato de Souza Mânfio Ramos, de 29 anos, vítima de acidente na rodovia Benedito Pires e que morreu no Hospital Regional de Assis. O corpo está no Velório Municipal daquela cidade.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!