Dois sepultamentos em Assis neste sábado, dia 28 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade.

No início da manhã, foi sepultada Débora Cristina Cassiano, de 34 anos de idade, que foi encontrada morta nesta sexta-feira no Parque Ecológico ‘Chiquito Antunes’, na Água da Porca, atrás do Terminal Rodoviário. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas da morte e chegar à autoria.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Lorival Lopes, de 62 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!