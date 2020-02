Dois sepultamentos em Assis neste sábado, 15 de fevereiro

Há dois sepultamentos programados neste sábado, dia 15 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Os dois ocorrerão no período da tarde.

A professora Renata Gonçalves Terribile, de 53 anos de idade, que morava na rua Orozimbo Leão de Carvalho, no bairro Boa Vista, está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13h30, em direção ao Cemitério Municipal da Saudade.

Às 16 horas será sepultado o senhor Agenor Martins de Melo, de 87 anos de idade, morador da rua Maestro Augusto Mathias, na vila Xavier. O velório acontece na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

Na cidade de Platina, no final da tarde, às 18 horas, acontecerá o sepultamento do senhor Manoel Francisco Teixeira, de 69 anos de idade, que morava na rua Araceu Dias Paião. O corpo está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!