Dois sepultamentos em Assis neste domingo, dia 29 de março

Há dois sepultamentos programados para este domingo, dia 29 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10h30, será sepultado o senhor Isaías Martins dos Santos, de 78 anos, morador da rua José Cassemiro dos Santos, no Conjunto Habitacional Assis III. O corpo está sendo velado no Velório Municipal do próprio cemitério.

No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento do senhor Mauro Amâncio, de 78 anos, que morava na rua Durval Carpintieri, no Parque das Acácias. O corpo está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, 851, esquina do Hospital Regional de Assis.

Em Cândido Mota, será sepultado o jovem Leandro Gomes Batista, de 21 anos, morador da rua Oliveira Pires, na vila Pires. O corpo está no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!