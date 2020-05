Dois sepultamentos em Assis neste domingo, 24 de maio

Há dois sepultamentos programados para este domingo, dia 24 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultado o senhor Juvenal Nelson Piedade Filho, de 60 anos, que morava na rua Dom José Lázaro Neves. O corpo está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

A família ainda não definiu o horário do sepultamento do jovem estudante Mailon Peres, de 23 anos, que morava na rua Pastor José Batista Costa, no bairro Pacaembu, vítima de acidente de trânsito ocorrido na noite deste sábado. Assim que o corpo for liberado pelo Instituto Médico Legal, será velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!