Dois sepultamentos em Assis nesta terça-feira

Há dois sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 15 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor João Garcia de Lima, de 92 anos de idade, que morava na rua Cambará, no Jardim Paraná, está sendo velado na Catedral, mas a família não definiu o horário do sepultamento.

A senhora Amara Martins do Nascimento, de 90 anos, moradora da rua Cateto, no Complexo Prudenciana, está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas também não foi definido o horário do sepultamento.

A senhora Francisca Adelaide de Paulo, de 69 anos, que morava na rua Gildo dos Santos Granjeia, em Assis, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, mas, no início da manhã, o corpo será levado para Echaporã, onde será velado e sepultado.

Em Cândido Mota, às 10 horas, acontecerá o sepultamento da senhora Antônia Malar de Faria, de 85 anos, moradora da rua Cardeal Arco Verde. O corpo está no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!