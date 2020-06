Dois sepultamentos em Assis nesta terça-feira, dia 2 de junho

Há dois sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 2 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Rosa Lima de Arruda, de 70 anos, que morava na rua Curitiba, no Jardim Paraná, está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza. O horário do sepultamento ainda não foi definido pela família.

No período da tarde, às 16h30, acontecerá o sepultamento do senhor Delcides Gonçalves de Araújo, de 77 anos, morador da rua Paranaguá, no Jardim Paraná. O velório ocorre na sala 4 do Centro Funerário São Vicente.

C. MOTA – Na vizinha cidade de Cândido Mota há dois sepultamentos agendados.

O ex-prefeito Aparecido Orlando Maria, de 85 anos, que morava na rua São Paulo, está sendo velado no Velório Municipal. Casado com a senhora Maria Júlia Dantas Maia, ele deixa os filhos Celso, José Orlando ‘Tita Maia’, Maria Isabel e Renata. O sepultamento está marcado para às 10 horas.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Ilda Pereira de Arruda Oliveira, de 76 anos, moradora da rua João Dias Gimenez. Ela era viúva e deixa os filhos Sandro e Sandra. O corpo está na sala 2 do Velório Municipal de Cândido Mota.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!