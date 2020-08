Dois sepultamentos em Assis nesta terça-feira, dia 18 de agosto

Há dois sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 18 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Odete Nogueira da Silva, de 79 anos de idade, moradora da rua Cardoso de Melo, na vila Glória, está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h15. O sepultamento está marcado para às 10h30.

O velório da senhora Nádia Dimbério Brino, de 84 anos, que era abrigada no Lar dos Velhos, na avenida Getúlio Vargas, acontece na sala 2 do Centro Funerário são Vicente. O horário do sepultamento ainda não foi definido.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!