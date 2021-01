Dois sepultamentos em Assis nesta terça-feira

Há dois sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 12 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Benedita da Silva Aragão, de 84 anos, está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10 horas. O sepultamento acontecerá às 10h30.

A senhora Maria Celina Cornieri Teixeira, de 64 anos, que morava na rua José Clemente, no Jardim Três Américas, está sendo velada no próprio cemitério. O sepultamento está marcado para às 14 horas.

Em Cândido Mota, será sepultado o senhor José Batista Ribeiro, de 72 anos, morador da rua Sebastião Leite. O corpo está no velório municipal, mas o horário do sepultamento ainda não estava definido no início da manhã.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!