Dois sepultamentos em Assis nesta terça-feira

Há dois sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 13 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Maria Catarina da Cruz, de 55 anos de idade, que morava na rua Oliveiro Ramalho, no Parque das Flores, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30. O sepultamento foi marcado para às 11 horas.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultada a senhora Francisca Dolores Sanabria, de 93 anos, moradora da rua Orlando Melo, no Conjunto Habitacional Assis IV. O velório acontece na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!