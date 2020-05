Dois sepultamentos em Assis nesta sexta-feira, dia 22 de maio

Há dois sepultamentos programados nesta sexta-feira, dia 22 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Os dois no período da manhã.

Às 10h30 será sepultada a senhora Brasilina Caldeira de Paula, de 81 anos de idade, que morava na rua Joaquim Murtinho, na vila Operária. O corpo está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h15.

No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento da senhora Cleide Rosária Presto, de 86 anos, moradora da rua Priscila Nascimento Vezzoni, no Parque Colinas. O velório acontece no próprio Cemitério Municipal da Saudade.

Na cidade de Maracaí, às 10 horas, será sepultado o senhor Manoel Tavares de Freitas, de 91 anos, que morava na rua Antonio Zacarias, no distrito de Anhumas, onde o corpo está sendo velado.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!