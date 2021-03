Dois sepultamentos em Assis nesta sexta-feira

Há dois sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 5 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 10h30, será sepultado Floriano Aparecido Zanotti, que morreu em Presidente Prudente. O velório acontece na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h15.

O senhor Elias Alves, de 74 anos, morador da rua Dionísio Hernandes, no Conjunto Habitacional Assis III, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional de Assis. Até o início da manhã não tinha sido definido o horário do sepultamento.

Em Cândido Mota, será sepultado o senhor Job Artur de Lima, de 72 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!