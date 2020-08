Dois sepultamentos em Assis nesta segunda-feira

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 31 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã acontece o sepultamento do senhor Domício Alves de Oliveira, de 64 anos de idade, que morava na rua Carlópolis, no Jardim Paraná. Ele morreu na Unidade de Pronto Atendimento -UPA- ‘Ruy Silva’.

O senhor Maurício Chiqueto, de 84 anos, morador da rua Padre Davi, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza. O horário do sepultamento não foi definido pelos familiares.

O corpo da senhora Santilia Crispim Pedroso, de 93 anos, que morava na rua Romeu de Maio, no Jardim Monte Carlo, em Assis, foi transladado para a cidade de Bandeirantes, no Paraná, onde será velado e sepultado.

Em Cândido Mota haverá o sepultamento de Fernando Jesus de Souza, de 36 anos, morador da rua Paschoal Mussolini. O corpo está no Velório Municipal, mas não foi definido o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!