Dois sepultamentos em Assis nesta segunda-feira

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 25 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10h30, será sepultada a senhora Germina Dizaró de Oliveira, de 86 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10 horas.

No período da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do servidor público estadual do Fórum de Assis, Reinaldo Henrique de Freiria, o ‘Reinaldinho’, de 57 anos. O velório ocorre na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

REGIÃO – Em Cândido Mota, haverá o sepultamento da senhora Elaine Maria de Jesus, que tinha 64 anos e morreu em São Paulo.

Na cidade de Platina, às 10 horas, será sepultado o senhor Vanildo Divino Delasco, de 57 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!