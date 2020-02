Dois sepultamentos em Assis nesta segunda-feira, 3 de fevereiro

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade.

A senhora Maria Rodrigues Paião, de 93 anos, está sendo velada na 1ª Igreja Batista, localizada na avenida Nove de Julho, na vila Xavier. O sepultamento acontecerá às 16h30.

No mesmo horário haverá o sepultamento de Carolina Fagnani de Souza.

No período da tarde, em horário a ser definido pela família, o senhor João Garcia de Oliveira, de 84 anos, será sepultado em Cruzália. O corpo está sendo velado no Centro de Convivência do Idoso daquela cidade.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!