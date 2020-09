Dois sepultamentos em Assis nesta segunda-feira

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 14 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Aparecida Garcia Camargo, de 67 anos, que morava na rua João Batista Dantas, está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza. Não foi definido o horário do sepultamento ainda.

Gustavo de Carvalho, de 45 anos, morador do Condomínio Renascence, na avenida Rui Barbosa, está sendo velado na Igreja Presbiteriana Independente, na rua doutora Ana Barbosa, no Jardim Paulista. O horário do sepultamento não foi definido ainda.

No distrito de Roseta, em Paraguaçu Paulista, será sepultado o senhor Tarcísio José Bungestab, de 60 anos, que morava na rua José Pereira Costa, 75. O corpo está sendo velado na própria residência.

Na vizinha cidade de Tarumã será sepultado o vereador Adilson Perciliano, de 50 anos, que esteve internado em Paraguaçu Paulista para se recuperar da COVID-19. O sepultamento deverá ocorrer no período da manhã, após uma rápida despedida da família.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!