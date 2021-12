Dois sepultamentos em Assis nesta quinta-feira

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 9 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, será sepultado ferroviário aposentado José Avelino dos Santos, que tinha 76 anos de idade e morava no Parque Universitário. ‘Zé Avelino’, como era conhecido, atuou em várias equipes do futebol amador, fundou e treinou a equipe juvenil do Noroeste da vila Operária e foi batuqueiro da Unidos da Vila Operária em vários desfiles. O corpo está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 8h30.

Também no período da manhã, às 10 horas, haverá o sepultamento da senhora Maria Helena de Souza, de 69 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 9h30.

REGIÃO – Em Cândido Mota, no período da tarde, será sepultado o senhor Pedro Vicente Cláudio, de 68 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!