Dois sepultamentos em Assis nesta quarta-feira, 20 de maio

Há dois sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 20 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Os dois ocorrerão no final da manhã.

O senhor Osvaldo Domingos Segatelli, de 80 anos, que morava na rua Monsenhor Davi, na vila Glória, será sepultado às 11 horas. O corpo está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

No mesmo horário acontecerá o sepultamento da senhora Julita de Oliveira Mendes, de 74 anos, moradora da rua Vicente Fernandes Figueiredo, na vila Ribeiro. O velório ocorre na Catedral de Assis.

Na sala 7 do Centro Funerário São Vicente está sendo velada a senhora Aparecida Conceição Oliveira, de 80 anos, que morreu em sua casa, na rua Natal Travaglia, no Jardim Eldorado. O corpo será transladado para Santa Cruz do Rio Pardo, onde será sepultado.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!