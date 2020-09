Dois sepultamentos em Assis nesta quarta-feira

Há dois sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 2 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 9 horas, será sepultada a funcionária municipal aposentada Maria Aparecida Rodrigues Sobrinho, a ‘Cida’, de 58 anos de idade, que trabalhou por décadas no Departamento Pessoal da Secretaria Municipal da Educação. Ela morava na rua Mirtes Spera Conceição, no Inocoop, e está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 8h45.

No período da tarde, em horário a ser definido pela família, acontecerá o sepultamento do senhor Antônio José Vicente, de 77 anos, morador da rua Mato Grosso, no Jardim São Nicolau. O corpo está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional de Assis.

Na cidade de Lutécia será sepultado o senhor Miguel Pereira dos Santos, de 89 anos, que morava na rua Caetano Pereira dos Santos. O corpo está no Velório Municipal e ainda não foi definido o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!