Dois sepultamentos em Assis nesta quarta-feira, 17 de junho

Há dois sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 17 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Thiago Aparecido Silva de Oliveira, de 38 anos de idade, que morava na rua Laurindo Scavassa, no Conjunto Habitacional Inocoop, será sepultado no final da manhã, às 11 horas.

Ele morreu de forma trágica no final da tarde desta terça-feira, numa estrada de terra, na zona rural de Platina. A Polícia Civil investiga se ele foi vítima de acidente ou homicídio.

O corpo, liberado pelo Instituto Médico Legal após a realização do exame necroscópico, está sendo velado na Catedral, de onde sairá o féretro às 10h30, em direção ao Cemitério Municipal da Saudade.

No período da tarde, em horário a ser definido pela família, acontecerá o sepultamento da senhora Rosa Nunes Finkue, de 66 anos de idade, moradora da rua das Orquídeas, no Parque das Acácias. O velório acontece na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!