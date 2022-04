Dois paraguaios são presos com quase 700 kg de maconha em 12 pneus de caminhão

Dois paraguaios foram presos em flagrante por tráfico de droga numa operação envolvendo policiais federais e da Companha da Polícia Rodoviária de Assis.

Eles transportavam quase 700 quilos de maconha camuflados em 12 pneus de um caminhão com placas do Paraguai.

A ocorrência foi registrada no início da tarde desta terça-feira, dia 26 de abril, na cidade de Palmital.

Pouco antes das 13 horas, o caminhão trafegava na rodovia Raposo Tavares, em direção à capital, quando os policiais realizaram a abordagem no pátio de um posto de abastecimento de combustíveis, às margens do Km 421.

Com apoio do Corpo de Bombeiros e de um borracheiro, foi realizada a vistoria do veículo e foram localizados 1.061 tabletes de maconha, pesando 639,479 kg. A droga estava dividida e camuflada em 12 pneus do caminhão.

O motorista de 24 anos e seu acompanhante, de 22, receberam voz de prisão em flagrante, sendo conduzidos à sede da Polícia Federal de Marília.

Após serem interrogados e terem a voz de prisão ratificada, os dois paraguaios foram encaminhados para a Cadeia de São Pedro do Turvo, onde aguardarão manifestação da Justiça.

A droga e o caminhão ficaram apreendidos em Marília.

Policiais encontraram maconha em pneus do caminhão do Paraguai

Imagem: Polícia Rodoviária