Dois motoristas morreram em acidente com quatro caminhões

Dois motoristas morreram no grave acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira, 18 de dezembro, que envolveu quatro caminhões, sendo dois de empresas da região de Assis.

A violência da colisão foi tanta que os dois motoristas mortos ficaram presos às ferragens.

A Polícia Militar Rodoviária do Estado do Paraná só informou, oficialmente, por volta das 15 horas, os nomes das vítimas fatais e detalhes do acidente.

Um dos motoristas, Aparecido de Souza, de 50 anos, morador em Nova Esperança, conduzia o caminhão que transportava bebidas da indústria Casa di Conti, de Cândido Mota.

A outra vítima fatal, Luiz Carlos Gregui, 50 anos, dirigia um Mercedes Benz, de propriedade particular, e residia na cidade de Marília.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o caminhão de Aparecido, carregado de bebidas, teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente com o veículo dirigido por Luiz Carlos, que vinha no sentido contrário.

Os motoristas de outras duas carretas, com cargas pesadas, não conseguiram frear e também se envolveram no acidente, ocorrido no quilômetro 8 da PR-323, município de Sertaneja, logo após a divisa dos estados de São Paulo e Paraná, por volta das 8 horas da manhã.

Os outros dois motoristas não sofreram ferimentos graves.

Um deles, com ferimentos de natureza leve, foi socorrido e levado para o hospital de Sertaneja; o outro, saiu ileso.

O trânsito na rodovia ficou interditado por várias horas para que caminhões e cargas fossem retirados e a pista fosse liberada.

Vários policiais e equipes de atendimento de vítimas foram mobilizados para atender a ocorrência.

Muitos motoristas, obrigados a interromper viagem e estacionarem no acostamento, desceram de seus veículos e registraram o acidente, com fotos e vídeos capturados por telefones celulares e publicaram em redes sociais.

Vários deles criticaram o preço cobrado no pedágio existente naquela rodovia e o fato de a pista ser simples, sem defensa ou canteiro central.

Acidente aconteceu no Paraná, perto da divisa com São Paulo

Colaborou: Dagmar Marciliano

Portal: Abordagem Notícias