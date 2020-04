Doações e ação voluntária reformam telhado da casa de jovem com câncer

O drama de um jovem de 20 anos de idade, que mora na vila Xavier, e que teve uma grande parte do intestino retirada numa cirurgia que demorou 12 horas após o descobrimento de um tumor maligno, está sensibilizando a solidária comunidade de Assis.

Na semana passada, o drama do jovem foi relatado num programa jornalístico da Rádio Interativa FM.

Ao final, o locutor pediu ajuda dos ouvintes para conseguir reformar parte do telhado do quarto do jovem por conta por problemas de higiene causados pela infiltração nos dias de chuva.

Não foram precisos mais do que dois minutos para que os ouvintes entrassem em contato com a emissora através de telefonemas e mensagens nas redes sociais oferecendo a quantia suficiente para a compra material necessário na execução do serviço.

Duas empresas do ramo de construção civil e de fabricação e colocação de calhas e rufos se dispuseram a efetuar a reforma sem qualquer custo de mão de obra: Fabrício Calhas e Resolver Manutenções Civis, Elétricas e Hidráulicas.

Na manhã desta quarta-feira, dia 29, o telhado estava reformado e o quarto do jovem passa a ser, novamente, um local seguro para o seu refúgio após as desgastantes sessões de quimioterapia a qual será submetido no Hospital Regional de Assis nos próximos meses.

Reforma do telhado foi concluída nesta quarta-feira