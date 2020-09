Divulgada tabela da Segundona; VOCEM e Assisense começam receber atletas, que serão testados e isolados

Com todas medidas preventivas de saúde, conforme protocolo assinado pelos dirigentes das 35 equipes, vai começar o Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Na sexta-feira, dia 4 de setembro, o Departamento Técnico da Federação Paulista de Futebol anunciou os grupos e a tabela da primeira fase da competição.

A primeira rodada está programada para o dia 16 de outubro e os 35 clubes foram divididos em sete chaves, sendo que somente dois times de cada grupo e mais dois terceiros colocados em pontuação avançam na disputa.

Depois, os confrontos serão eliminatórios.

O primeiro clássico dos times de Assis, VOCEM e Assisense, com mando de campo do ‘Falcão do Vale’, será no dia 28 de outubro, uma quarta-feira, às 15 horas, no estádio Tonicão.

Como já foi antecipado pelo JSOL -Jornal da Segunda On Line-, não será permitida entrada de torcedor nos estádios, mas todos jogos serão transmitidos ao vivo.

Como era previsto, baseado no critério da regionalização, VOCEM e Atlético Assisense terão como adversários na primeira fase: Grêmio Prudente, Tupã Futebol Clube e Osvaldo Cruz.

Acompanhe os jogos dos times de Assis na primeira fase:

PRIMEIRO TURNO

18 de outubro – Domingo – 15 horas

Pres. Prudente: Grêmio Prudente X VOCEM

21 de outubro – Quarta-feira – 15 horas

Tonicão: Assisense x Tupã F.C.

25 de outubro – Domingo – 15 horas

Tonicão: VOCEM x Osvaldo Cruz

Pres. Prudente: Grêmio Prudente x Assisense

28 de outubro – Quarta-feira – 15 horas

Tonicão: Assisense x VOCEM

01 de novembro – Domingo – 15 horas

Tonicão: VOCEM x Tupã F. C.

Osvaldo Cruz: Osvaldo Cruz x Assisense

SEGUNDO TURNO

04 de novembro – Quarta-feira – 15 horas

Tonicão: VOCEM x Grêmio Prudente

08 de novembro – Domingo – 15 horas

Tupã: Tupã F. C. x Assisense

11 de novembro – Quarta-feira – 15 horas

Tonicão: Assisense x Grêmio Prudente

Osvaldo Cruz: Osvaldo Cruz x VOCEM

14 de novembro – Sábado – 15 horas

Tonicão: VOCEM x Atlético Assisense

18 de novembro – Quarta-feira – 15 horas

Tonicão: Assisense x Osvaldo Cruz

Tupã – Tupã F.C. x VOCEM

APRESENTAÇÃO – Com a divulgação dos grupos e tabela e início dos treinamentos programado para o dia 14 de setembro, nesta semana devem começar a chegar em Assis os jogadores contratados de VOCEM e Atlético Assisense.

Antes de iniciarem o treinamento, todos os atletas e membros da comissão técnica devem ser submetidos à testagem para COVID-19.

Todos os ‘negativados’ terão autorização para serem alojados, de forma isolada, para iniciarem os treinamentos táticos e técnicos.

Estádio Tonicão não receberá torcida nos jogos