DISE prende acusado de tráfico

Uma equipe da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, da Polícia Civil de Assis, prendeu um jovem de 18 anos de idade, acusado de tráfico de drogas.

Ao receber voz de prisão, o jovem teria se descontrolado e confrontado os policiais, que usaram da força física e algemas para controlar a situação.

De acordo com a ocorrência registrada na Central de Polícia Judiciária, no início da noite de quinta-feira, dia 13 de fevereiro, após um trabalho de investigação que durou mais de 20 dias, os policiais se deslocaram até a residência do jovem suspeito, na rua Cândido de Oliveira Carvalho.

Ao perceber a presença da polícia, o rapaz já teria reagido e partido para o confronto, mas acabou sendo dominado.

Com permissão do pai do jovem suspeito, os investigadores entraram na casa e localizaram no quarto, entre a cama e o criado mudo, dez porções de cocaína embaladas para serem comercializadas.

Quando saíam, os policiais ainda encontraram mais duas porções sobre o motor do portão eletrônico.

O rapaz foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária, onde o delegado Marcelo Armstrong Nunes ratificou a voz de prisão e determinou que ele fosse levado para a Cadeia Pública de Lutécia.

A droga apreendida foi encaminhada para o Instituto de Criminalística.

Também foram apreendidos um telefone celular e dinheiro que estavam em poder do jovem preso.