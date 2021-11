Diocese removerá restos mortais de nove padres para a Catedral de Assis

Nesta terça-feira, 2 de novembro, Dia de Finados, no início da manhã, a Diocese de Assis procederá a transferência dos restos mortais de nove padres sepultados no Cemitério Municipal da Saudade para a cripta existente na Catedral de Assis.

“Iniciaremos o translado dos restos mortais de nossos sacerdotes às 8h30, no Cemitério Municipal, seguindo até a Catedral, onde haverá a celebração da Santa Missa às 9 horas”, explica uma nota da Diocese.

A mesma nota informa que haverá missas no Cemitério da Saudade em dois horários. No final da manhã, às 11 horas, a responsabilidade pela celebração será da Paróquia Nossa Senhora de Fátima (vila Prudenciana) e no período da tarde, às 16 horas, a missa ficará a cargo da Paróquia São Nicolau.

Acompanhe os horários das missas nas paróquias:

Basílica São Vicente de Paulo (Vila Xavier)

07h – Santa Missa

11h – Santa Missa

19h – Santa Missa

Capela São Francisco de Assis (Vila Glória)

7h – Santa Missa

Paróquia São Judas Tadeu (Vila Progresso)

8h – Santa Missa

Paróquia Santa Cecília

9h – Santa Missa

Capelas São Pedro e São Paulo

9h – Santa Missa

Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Vila Prudenciana)

19h30 – Santa Missa

Paróquia São Nicolau

19h30 – Santa Missa

Paróquia Nossa Senhora das Dores (Vila Operária)

19h30 – Santa Missa

Relação dos padres que terão restos mortais transferidos para cripta da Catedral de Assis:

* Padre José David Lopes (português), óbito em 1º de janeiro de 1936

* Padre Ângelo Bertolucci (italiano), óbito em 25 de junho de 1951

* Padre Heriberto Goetersdorfer (austríaco), óbito em 02 de maio de 1951

* Padre Rosário Chiomenti (italiano), óbito em 03 de março de 1972

* Padre Adolf Emmerich (alemão), óbito em 18 de fevereiro de 1986

* Padre Cristovão Arnaud (brasileiro), óbito em 18 de fevereiro de 1998

* Monsenhor José Carlos D’ângelo (brasileiro), óbito em 28 de abril de 2000

* Padre Antônio Bastos (brasileiro), óbito em 19 de novembro de 2015

Túmulo onde estão sepultados padres Ângelo e Heriberto