Diante de impasse no PSDB, PL quer indicar Valério da Farmácia vice de Quinteiro

Acontecem neste sábado, dia 5 de setembro, as convenções municipais dos partidos que apoiam o delegado Fernando Quinteiro, candidato a prefeito.

A manobra feita pelo grupo do prefeito José Fernandes, do PDT, que costurou o apoio do PSDB, através de uma negociação com o Diretório Estadual dos tucanos, provocou um grande impasse na legenda liderada pelo ex-prefeito Ricardo Pinheiro em Assis, que defendia uma aliança com Quinteiro e até mesmo a indicação da ‘Professora Rose’ como candidata a vice-prefeita.

A sexta-feira foi marcada por demoradas reuniões do staff de Quinteiro com a direção local do PSDB para tentar dissolver o impasse.

Diante da indefinição, o presidente do diretório municipal do PL, advogado Eduardo Homse, adiantou ao JSOL –Jornal da Segunda On Line– que pretendia indicar o nome de Valério da Farmácia, que tem uma propriedade na vila Prudenciana, como vice de Quinteiro.

Já a direção local do PSDB, pressionada a adiar sua convenção convocada para a tarde deste sábado, estuda o que fazer: insistir na reunião e declarar apoio à Quinteiro, sob pena de uma eventual intervenção do Diretório Estadual, ou desmarcar o encontro e ter mais uma semana para decidir os rumos da legenda.

Eduardo Homse, presidente do PL, que Valério da Farmácia vice de Quinteiro