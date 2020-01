Desempregado é preso por incêndio na Prefeitura de Assis

Pânico no Paço Municipal de Assis.

No início da tarde desta sexta-feira, dia 24 de janeiro, por volta das 12h30, um jovem desempregado, de 20 anos de idade, com sérios transtornos e distúrbios ateou fogo em alguns papéis no arquivo morto localizado no último andar da Prefeitura Municipal de Assis.

Na sequência, já próximo ao gabinete onde o prefeito José Aparecido Fernandes despacha, ele retirou um extintor e passou a disparar o conteúdo pelo corredor.

Funcionários, temerosos, se esconderam nas salas e pediram socorro.

Nesse momento, acionado pelo secretário municipal de Governo, Luciano Bergonso, o coordenador dos vigilantes municipais, Alcides Martins, que é sargento da Polícia Militar aposentado, foi acionado.

“Eu estava nas imediações e, rapidamente, me dirigi à Prefeitura. Quando cheguei, o rapaz já estava fora do prédio com um extintor na mão, disparando todo o pó. Consegui dominá-lo e aguardamos a chegada da Polícia Militar”, explicou Martins, ao Jornal da Segunda.

Quando os policiais chegaram, o rapaz foi algemado e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde o delegado Marcelo Armstrong Nunes decidiu prendê-lo por “incêndio e dano ao patrimônio público”.

No final da tarde, o rapaz, que não tem moradia fixa, seria conduzido à Cadeia Pública de Lutécia, onde aguardará pela audiência de custódia.

RISCO – O mesmo rapaz, por volta das 4 horas da madrugada desta sexta-feira, tinha aparecido no Plantão Policial.

Como estava com uma das mãos sob a camiseta, os policiais, num primeiro momento, suspeitaram que ele estivesse armado.

Para surpresa de todos, quando ele mostrou a mão, carregava uma bíblia e começou a falar algumas palavras, sem que fosse possível compreender.

Sem explicar o motivo pelo qual foi à delegacia, decidiu ir embora.

O rapaz, sem camisa, causou pânico na Prefeitura

No detalhe: Reprodução Assiscity