Depois de cinco meses, Assis registra 9 hospitalizados por COVID-19

Assis estava com nove pacientes hospitalizados em leitos de enfermaria por complicações da COVID-19 nesta sexta-feira, dia 15 de julho. A última vez que a cidade registrou esse número foi no dia 18 de fevereiro de 2022. Desde então, os registros nunca chegaram a esse patamar tão alto.

A preocupante informação está no boletim oficial da Secretaria Municipal da Saúde, que acompanha a evolução da pandemia na cidade.

No entanto, o documento não revela a idade dos pacientes, se os mesmos possuem algum tipo de comorbidade e se estão vacinados contra a COVID-19.

De acordo com a divulgação no boletim, os nove pacientes estão em leitos de enfermaria, sendo que cinco permanecem em hospitais particulares ou conveniados na própria cidade e quatro em vagas do Sistema Único de Saúde. Como Assis desativou todos os leitos SUS, os assisenses que necessitam de internação, estão sendo levados para o Hospital das Clínicas em Marília, que é a única referência regional.

No Hospital e Maternidade de Assis, onde há 14 leitos na ala clínica para atender vítimas de COVID-19, nesta sexta-feira, dia 15 de julho, a taxa de ocupação era de 28,6%, o que corresponde a quatro vagas preenchidas.

No Hospital das Clínicas, em Marília, dos 22 leitos de enfermaria, na sexta-feira, a taxa de ocupação era de 68,1%, que significa 14 pacientes internados.

CASOS – De acordo com o boletim divulgado nesta sexta-feira, foram 120 casos novos registrados em apenas 24 horas e a cidade totaliza 27.792 exames positivos da doença desde o início da pandemia.

Assis continua com 467 mortes por complicações da doença desde o início da pandemia e três óbitos aguardando resultado de exames para confirmar as causas.

Nesta sexta-feira, 321 pessoas encontravam-se isoladas, em quarentena, por terem testado positivo para a doença.

Hospital e Maternidade de Assis registra 28,6% da taxa de ocupação