Dentista é vítima de golpe pela internet

Um profissional da odontologia de Assis é mais recente vítima de um golpe praticado por meio da internet.

Embora o golpe tenha se configurado no final de 2019, o dentista, de 36 anos de idade, só procurou a Central de Polícia Judiciária nos primeiros dias do novo ano.

Ao delegado Mário Miranda da Silva, ele relatou ter efetuado uma pesquisa antecipadamente para saber se o ‘sítio’ em que pretendia fazer uma compra era confiável.

Como não achou nada de irregular e nenhuma denúncia envolvendo o nome do portal, decidiu concretizar uma compra e efetuou o pagamento do boleto bancário no valor de R$ 2.003,23.

Como se passaram algumas semanas e o produto encomendado não chegava em sua casa, ele decidiu tentar entrar em contato com o administrador do ‘sítio’ onde efetuara a compra para reclamar.

Foi quanto ele descobriu ter sido vítima de golpe de estelionato uma vez que o ‘sítio’ tinha desaparecido da rede mundial de computadores.

O caso, registrado no Plantão Policial, será encaminhado para o distrito policial da área onde reside a vítima.