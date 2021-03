Decreto municipal suspende cirurgias para disponibilizar leitos às vítimas de COVID

O prefeito José Aparecido Fernandes, do PDT, editou um novo decreto municipal com medidas sanitárias complementares para o enfrentamento da emergência em Saúde Pública em razão do atual e preocupante cenário do quadro epidêmico da COVID-19.

Desde esta quinta-feira, dia 18 de março, quando o decreto entrou em vigor ao ser publicado no Diário Oficial, estão suspensas todas as cirurgias eletivas ambulatoriais e hospitalares na rede pública e privada no município.

Casos excepcionais dependerão de autorização prévia da Secretaria Municipal da Saúde mediante envio de justificativa clínica pelo médico responsável pelo paciente.

O objetivo, segundo a decisão, é otimizar a ocupação de leitos hospitalares para atendimento de pacientes com quadro clínico suspeito ou confirmado com o novo coronavírus “de forma a preservar a sua destinação para terapias intensivas e emergenciais”, justifica.

Na quinta-feira, dia em que o decreto foi publicado, todos os leitos de UTI nos três hospitais da cidade, destinados a pacientes com tratamento de COVID-19, estavam ocupados.

A Secretaria Municipal da Saúde não soube informar quando devem ser oferecidos os dez leitos anunciados pela Secretaria Estadual da Saúde no AME -Ambulatório Médico de Especialidades-, no Jardim Paraná.

Até o momento, a Santa Casa de Assis, o Hospital Regional e a Santa Casa de Paraguaçu Paulista oferecem, em cada unidade, 10 leitos aos pacientes do Sistema Único de Saúde na região de Assis. Na quinta-feira, todos os leitos estavam ocupados e havia fila de espera de pacientes na UPA -Unidade de Pronto Atendimento- do Jardim Aeroporto, aguardando uma vaga de UTI.



