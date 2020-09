Decretada intervenção no PSDB de Assis, que pode indicar Sabeh vice de Fernandes

Nova reviravolta no cenário político de Assis.

No final da noite desta sexta-feira, dia 11 de setembro, a Direção Estadual do PSDB, que havia suspendido os efeitos da convenção realizada na semana passada declarando apoio ao candidato a prefeito Fernando Quinteiro, do PSD, e dissolvido a Executiva controlada pelo ex-prefeito Ricardo Pinheiro Santana, nomeou uma Comissão Interventora da legenda na cidade, com período de vigência de 31 de agosto de 2020 a 26 de fevereiro de 2.021.

O advogado e ex-vereador Capitão Alcides Coelho foi nomeado presidente da Executiva, que terá o diretor executivo da Fundação Educacional do Município de Assis, Eduardo Vella Gonçalves como tesoureiro e outros três membros: Aref Sabeh, José Cassimiro de Melo Filho e Pedro Resende Filho.

Com a mudança intervencionista, o grupo do ex-prefeito Ricardo Pinheiro Santana perde o controle da legenda e os defensores do apoio à reeleição do prefeito José Aparecido Fernandes, do PDT, passam a ter o caminho reaberto e, com autorização da Justiça Eleitoral para indicarem, na manhã deste sábado, dia 12 de setembro, o empresário Aref Sabeh, como candidato a vice prefeito.

Com isso, termina a disputa pelo espólio dos votos do PSDB em Assis.



Capitão Alcides Coelho assumiu comando do PSDB