De virada, Assisense perde em Londrina no último teste antes da estreia

A equipe do Clube Atlético Assisense perdeu, de virada, para o Londrina Esporte Clube no último jogo treino da fase de preparação para a estreia na Copa São Paulo de futebol júnior, que acontece no dia 6, no estádio Tonicão, contra o Botafogo de Ribeirão Preto.

O teste aconteceu na tarde deste sábado, dia 27, no estádio do Café, na cidade paranaense.

“O resultado não é o mais importante neste momento. Fiquei satisfeito com o desempenho de nossa equipe e precisamos corrigir pequenos detalhes para esterar bem na Copinha”, resumiu o técnico Alceu Rodrigues, do Assisense.

O time de Assis abriu o placar através de cobrança de penalidade máxima sofrida por Juninho. Abner ‘Tarumã’, um dos destaques da equipe, cobrou e marcou.

O jogo treino contra o Londrina foi disputados em 120 minutos, dividido em quatro tempos de 30 minutos.

Segundo o treinador Alceu Rodrigues, a virada aconteceu após ele substituir a maioria dos titulares para dar ritmo aos suplentes, enquanto o Londrina manteve praticamente a formação principal.

O Atlético Assisense entrou em campo e atuou os dois primeiros tempos com: Cris; Matheus Gomes, Gustavo, Rafael e Abner ‘Tarumã’; Tchê Tchê, Juninho, Fábio e Antônio; Ramon e Pará.

Foto: Divulgação